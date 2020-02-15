15.02.2020 (19:23)
Сотрудники военных комиссариатов Рязанской области оцифровали 73537 документов для мемориального комплекса «Дорога памяти»
Сотрудники военных комиссариатов Рязанской области, для увековечивания в мемориальном комплексе «Дорога памяти», оцифровали 73537 документов об участниках Великой Отечественной войны, из них 2964 – с фотографиями.
Работа по сбору и оцифровке сведений организована во всех муниципальных комиссариатах области. Граждане приносят фотографии, письма с фронта, наградные документы, книжки красноармейцев, «похоронки» и другие материалы, связывающие родных и близких людей с Великой Отечественной войной.
Все данные переводятся в цифровой формат и отправляются для наполнения информационного массива мемориального комплекса «Дорога памяти».
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