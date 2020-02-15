15.02.2020 (18:59)

Десантники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения стали победителями этапа конкурса Воздушно-десантных войск по полевой выучке среди горных подразделений в зимних условиях «Волжские склоны»

Военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска стали победителями этапа конкурса Воздушно-десантных войск по полевой выучке в зимних условиях среди 12 команд подразделений, предназначенных для действий в горной местности, «Волжские склоны».

Теперь они представят команду Воздушно-десантных войск на Всеармейском этапе конкурса «Саянский марш-2020». На втором месте команда гвардейского десантно-штурмового горного соединения из Новороссийска, а бронзу завоевали десантники из Тулы.

Конкурс проходил на базе ульяновского соединения ВДВ с 10 по 14 февраля. За это время команды прошли 12 этапов. Десантники передвигались в связках на снегоступах на участке пересеченной местности с препятствиями, затем преодолели этап по маркированной трассе протяженностью 5 км, отмечаясь на контрольных точках. Еще одним этапом стал спуск по склону с использованием закрепленной веревки на время. Затем команды выполняли подъем по склону в «кошках» с использованием закрепленных судейских перилл.

В конкурс также был включен этап подъема условного пострадавшего по склону. Для победы необходимо было не просто доставить «пострадавшего» в короткий срок, но и при этом соблюсти все меры предосторожности. Десантники во время конкурса также отработали поиск условных пострадавших после схода лавины. Участники с помощью лавинных щупов должны были найти двух «пострадавших» и доставить их к финишу.

Также участники конкурса продемонстрировали свои навыки и умения в метании гранаты на точность: было необходимо попасть в окоп с расстояния 20 метров. Тем, кто не выполнил это условие, начислялся штрафной круг – прохождение дистанции 50 метров. Еще одним заданием стала стрельба в составе группы, необходимо было набрать наибольшее число попаданий по мишеням. Десантники также осуществили разведку целей, определив дистанцию до них и ее тип.

После этого участникам было необходимо преодолеть запланированный маршрут за заявленное время. Конкурс также предполагал транспортировку условного пострадавшего на дистанцию протяженностью 1 км на носилках, изготовленных из подручных средств. Заключительным этапом стал марш в зимних условиях. Лучший результат определялся из наименьшего суммарного времени прохождения командой дистанций.

Команда-победитель конкурса представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш».

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