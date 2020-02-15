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15.02.2020 (18:11)

Командование Балтийского флота приняло участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Калининграде представители командования Балтийского флота, военнослужащие Калининградского гарнизона, представители правительства Калининградской области и администрации г.Калининграда, воины-интернационалисты почтили память товарищей, исполнявших служебный и воинский долг за пределами Отечества. В парке «Юность» состоялось возложение цветов и венков к монументу воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.    

В завершении мероприятия торжественным маршем прошла рота почетного караула Балтийского флота.

В Калининградской области проживает более 8 тысяч ветеранов боевых действий. Из них свыше 3 тысяч человек принимали участие в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 137 жителей области не вернулись домой из «горячих» точек.

15 февраля ежегодно отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата его проведения была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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