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15.02.2020 (17:35)

Морские пехотинцы Каспииской флотилии провели ротное тактическое учение с боевой стрельбой

В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) провели двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой.
Морпехи КФл в течение текущей недели в составе ротных тактических групп выполнили задачи по высадке морского десанта на необорудованный участок побережья способом «корабль-берег» с использованием новейших бронетранспортеров БТР-82А, захвату командного пункта условного противника с занятием обороны.
Также морпехи отработали подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья с отражением высадки отряда морского десанта «противника», проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.
По итогам учения военнослужащие выполнили учебно-боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С12 «Сани», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.
РТУ проводятся в целях проверки боевой готовности подразделений морской пехоты КФл, совершенствования боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.
В учении приняли участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Учения завершились совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Морская пехота , Южный военный округ
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