15.02.2020 (17:07)

Десантники из Камышина, совершающие комбинированный марш-бросок в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия ВДВ, за два дня побывали в Мичуринске и Первомайском Тамбовской области

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения побывали в городах Тамбовской области Мичуринске и Первомайском.

В рамках посещения городов Тамбовской области, Камышинские десантники провели комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий: возложения венков и цветов к Вечному огню, торжественные митинги с участием Командования Воздушно-десантных войск и соединения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Выступая на торжественном митинге в поселке Первомайском, помощник начальника штаба Воздушно-десантных войск полковник Роман Фатеев, являющийся уроженцем Первомайского отметил: «Сегодня особенный день. Мы чествуем тех, кто стоял на защите нашей Родины в разные годы, благодарим тех, кто делает это сейчас. Сегодня мне вдвойне приятно находиться здесь, так как я на своей малой родине, где родился, вырос, учился. Воздушно-десантные войска являются элитой Вооруженных Сил России. Надеюсь, что многие ребята, которые находятся здесь, сделают свой выбор в пользу этого рода войск».

Воины-десантники продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя, как с оружием, так и без оружия. Также с репертуаром военных песен перед горожанами и их гостями выступил военный оркестр соединения.

Кроме того, были проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки военнослужащих ВДВ различных воинских специальностей.

По окончании торжественных мероприятий творческие коллективы соединения, совместно с художественными коллективами городов Тамбовской области выступили с концертной программой.

Сейчас участники марш-броска набираются сил. Следующий отрезок пути будет самым длинным, представители медицинской службы проверят состояние здоровья участников команды, для профилактики простудных заболеваний выдадут витамины.

Команда Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, в количестве 30 человек, совершает комбинированный марш-бросок протяженностью более 1400 км.

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