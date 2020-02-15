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15.02.2020 (16:35)

В Самаре прошли соревнования на кубок командующего 2 общевойсковой армии по стрельбе из ПМ

В тире спортивного комплекса «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА прошел открытый чемпионат на кубок командующего 2 общевойсковой армии по практической стрельбе из ПМ.

В соревнованиях приняли участие 35 человек представляющих семь команд соединений и воинских частей Самарского гарнизона. Военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова в двух упражнениях ПМ-1 и ПМ-3.

Лучшим по результатам соревнований в двух упражнениях стал майор Роман Курбатов, представляющий мотострелковую бригаду из Рощинского гарнизона, второе место заняли капитан Иван Афонькин и старший сержант Александр Доронин, третье место капитан Владимир Староверов.

Все участники соревнований были награждены медалями и грамотами от командующего Второй общевойсковой армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Соревнования , Центральный военный округ
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