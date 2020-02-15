15.02.2020 (15:52)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров встретился с Председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне замглавы военного ведомства встретился с Председателем Совета муфтиев России.

В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества, а одной из главных стала тема увековечивания памяти погибших при защите Отечества в музейном комплексе МО РФ «Дорога памяти».

Данный проект представляет собой мемориальный комплекс, включающий в себя уникальную мультимедийную галерею, где будут собраны несколько десятков миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. Вдоль галереи в специальные постаменты будут установлены тысячи гильз с землей с мест захоронения советских солдат погибших во время Великой Отечественной войны.

Ранее замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров уже загрузил в мультимедийную галерею комплекса фотографию своего родственника - Евкурова Ахмеда Исиевича, кавалериста, погибшего при боях за Одессу.

Председатель Совета муфтиев России тоже принял решение увековечить память о своем предке - Габдулахате Исмагилове, погибшем при обороне Сталинграда, а также изъявил желание принять участие в торжественной закладке гильзы с землей в мемориальный комплекс.

«Дорога Памяти» ­– проект Минобороны, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны.

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