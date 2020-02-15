15.02.2020 (15:35)

В Таджикистане российские военные возложили цветы к Аллее Славы воинам-афганцам

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы возложили цветы к Аллее Славы воинам-афганцам, выполнявшим интернациональный долг.

На православном кладбище города Душанбе, состоялся митинг, посвящённый 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Командир 201 военной базы полковник Сергей Горячев, вместе с военнослужащими возложили цветы и венки к Вечному огню. Память погибших офицеров и солдат, почтили минутой молчания.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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