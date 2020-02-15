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15.02.2020 (14:00)

Моряки Черноморского флота почтили память воинов-интернационалистов

В Севастополе и Симферополе отметили 31-ю годовщину со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, которая стала Днем памяти  для всех участников боевых действий на территории других государств.

В Севастополе во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов была отслужена панихида по воинам, погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах на территории иностранных государств. В богослужении вместе с представителями руководства города и воинами-интернационалистами приняли участие моряки Черноморского флота.

Участники памятных торжеств возложили венки к Вечному огню у Мемориальной стены  в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. затем прошли колонной по центру города к Скверу воинов-интернационалистов, где у Мемориала севастопольцам, погибшим в Афганистане, почтили память павших воинов.

В Симферополе военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приняли участие  в памятных мероприятиях и развернули выставку техники современного вооружения на центральной площади столицы Республики Крым.

Мероприятия с участием военнослужащих  армейского корпуса, посвященные Дню воина-интернационалиста, продолжатся 16 февраля  в Севастополе на территории кластера «Центральный» (аэродром Южный) парка «Патриот» где пройдёт военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвященная 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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