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15.02.2020 (13:51)

В преддверии Дня Защитника Отечества в Военно-Морской Академии будет открыт Храм Святого Апостола Андрея Первозванного.

19 февраля 2020 года, в преддверии Дня Защитника Отечества, в Военно-Морской академии имени Н.Г. Кузнецова Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России в Санкт-Петербурге будет открыт Храм Святого Апостола Андрея Первозванного.

В этот день в новом Храме состоится торжественная Литургия, которую посетят военнослужащие Военно-Морской Академии, представители Главного командования ВМФ и руководство Военного Учебно-Научного Центра Военно-Морского Флота. 

Храм является приписным к Храму Морского корпуса Петра Великого (Военно-Морского Института). Настоятелем обоих Храмов является митрофорный протоиерей Александр, являющийся  помощником начальника Военно-Морской Академии по работе с верующим на протяжении 7 лет.

«У моряков есть интерес и желание приходить в храм в Академии и даже крестить здесь своих детей, поэтому многие очень рады его открытию. Я часто провожу встречи и беседы с верующими здесь, в качестве помощника начальника академии по работе с верующими параллельно с постоянными службами в Храме Морского Корпуса Петра Великого» - отметил протоиерей Александр в преддверии открытия Храма Святого Андрея Первозванного.

По его информации, «В настоящее время заканчивается убранство Храма в Военно-Морской Академии и он практически готов к началу своей работы во благо Военно-Морского Флота и Андреевского Флага».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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