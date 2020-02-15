15.02.2020 (13:44)

В Смоленске курсанты-зенитчики устроили парад для ветерана, в день его рождения

Сегодня в поселке Колодня города Смоленска офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского организовали военно-патриотическую акцию с чествованием ветерана Великой Отечественной войны.

В день рождения, перед домом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Горбачев, в музыкальном сопровождении Военного оркестра торжественным маршем прошли парадные расчеты Военной академии, воспитанники отрядов ВВПОД «Юнармия». После прохождения курсанты академии с оркестром исполнил песню «Стоим мы на посту».

В завершении мероприятия руководство и личный состав Военной академии поздравили ветерана Великой Отечественной войны, который встречает сегодня 96-летие и поблагодарили его за вклад в Победу.

Михаил Григорьевич в январе 1943 года связистом прибыл на Волховский фронт, воевал под Ленинградом. После снятия блокады Ленинграда 15 отдельный линейный батальон связи, где воевал ветеран, в 1944 года участвовал в составе фронта в освобождении Карелии. В дальнейшем 3-й Прибалтийский фронт, в составе которого был батальон связи, участвовал в боях за Кенингсберг. Окончание Великой Отечественной войны ветеран встретил в Восточной Пруссии в городе Кенингсберге.

С 8 августа 1945 года Михаил Григорьевич в составе батальона участвовал в разгроме миллионной Квантуанской армии в Манчжурии и до 1947 года продолжал службу на Дальнем востоке, после чего демобилизовался.

Михаил Григорьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Жукова», юбилейными медалями. Почетный связист.



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