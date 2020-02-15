15.02.2020 (13:05)

В дальневосточном соединении дальней авиации состоялся концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Амурской области в соединении дальней авиации состоялся концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Данный концерт проведен в рамках месячника сплочения воинских коллективов под руководством заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Глеба Фролова.

На данный концерт были приглашены ветераны, представители общественных организаций, а также военнослужащие войсковых частей гарнизона «Украинка» и юнармейские отряды «Звезда» и «Сокол».

В ходе проведения концерта выступили танцевальные коллективы Серышевского социально-культурного центра, представители движения Юнармия, члены семей военнослужащих, а также участники войны в Афганистане.

Также были награждены грамотами и ведомственными медалями ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, которые внесли огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В мероприятии также принял участие автор и исполнитель песен авиационной тематики Николай Анисимов.

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