15.02.2020 (13:05)
В дальневосточном соединении дальней авиации состоялся концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В Амурской области в соединении дальней авиации состоялся концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Данный концерт проведен в рамках месячника сплочения воинских коллективов под руководством заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Глеба Фролова.
На данный концерт были приглашены ветераны, представители общественных организаций, а также военнослужащие войсковых частей гарнизона «Украинка» и юнармейские отряды «Звезда» и «Сокол».
В ходе проведения концерта выступили танцевальные коллективы Серышевского социально-культурного центра, представители движения Юнармия, члены семей военнослужащих, а также участники войны в Афганистане.
Также были награждены грамотами и ведомственными медалями ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, которые внесли огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
В мероприятии также принял участие автор и исполнитель песен авиационной тематики Николай Анисимов.