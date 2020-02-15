15.02.2020 (13:25)

413 военный госпиталь ЮВО в Волгоградской области оказал медицинскую помощь 27 тыс. военнослужащим и членам их семей

За 2019 год в ФГБУ «413 военный госпиталь» Южного военного округа (ЮВО) и его филиалах получили квалифицированную медицинскую помощь в стационарных условиях около 27 тыс. пациентов из числа прикрепленного контингента.

За прошлый год медицинскими специалистами проведено углубленное медицинское обследование в стационарных условиях около 1 тыс. военнослужащих, выполнено более 3,5 тыс. хирургических операций, из них более 1,5 тыс. по неотложным показаниям.

В хирургических отделениях госпиталя активно используются методики эндовидеохирургического лечения, как в целях диагностики заболеваний, так и их лечения.

Основные усилия сосредоточены на дальнейшем совершенствовании материально-технической базы госпиталя, лечебно-диагностической и профилактической работы и развитию специализированных видов медицинской помощи.

Все это позволяет определить новые уровни качества оказания медицинской помощи, одновременно повышая требования, предъявляемые как в целом к госпиталю, так и к каждому работнику.

Таким образом комплекс лечебно-профилактических мероприятий, проводимых персоналом учреждения, позволил снизить заболеваемость военнослужащих Волгоградского гарнизона более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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