13.02.2020 (23:05)

Команда Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прибыла в город воинской славы Старый Оскол

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прибыли в город воинской славы Старый Оскол.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к вечному огню, после чего прошел торжественный митинг с участием командования соединения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Десантники показали приемы армейского рукопашного боя с оружием и без него. Также выступил с репертуаром военных песен оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

Также были проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки воина-десантника. После чего группа «Синева» совместно с художественным коллективом выступили с концертной программой в концертном зале «Центра молодежных инициатив».

Десантники отдали дань памяти в сквере десантников легендарному командующему воздушно-десантными войсками - десантнику номер один Герою Советского Союза генералу армии Василию Филиповичу Маргелову.

Сейчас участники марш-броска набираются сил.

Следующий отрезок пути будет самым длинным, представители медицинской службы проверят состояние здоровья участников команды, для профилактики простудных заболеваний выдадут витамины.

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения в количестве 30 человек совершает комбинированный марш-бросок протяженностью почти 2000 км, следующий пункт в котором десантники проведут торжественно-патриотические акции будет город Суворов.



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