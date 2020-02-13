13.02.2020 (22:38)

Подразделение ССО ВС Республики Беларусь и Псковские десантники провели совместное тактическое занятие на полигоне «Струги Красные»

В Псковской области в рамках боевого слаживания подразделений сил специальных операций Республики Беларусь и подразделений Псковского соединения ВДВ, отработан элемент высадки из вертолета на условные площадки приземления из вертолетов МИ-8 АМТШ.

Также подразделения отрабатывали тактические действия по занятию обороны ограниченного участка, скрытное передвижение к предполагаемому противнику.

В занятии приняло участие порядка 100 военнослужащих из двух стран.

В течение этой недели псковские десантники отработают совместные тактические действия на полигоне «Струги Красные» и площадке приземления «Кислово».

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и военнослужащих соединения ССО РБ.

Справочно:

В учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.



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