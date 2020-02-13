13.02.2020 (22:04)

В ЦСКА продолжается месячник сплочения воинских коллективов

В конференц-зале Центрального спортивного клуба Армии для военнослужащих армейского Клуба в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими провели инструктивно-методические занятия на значимые темы.

Военнослужащие ЦСКА приняли участие в занятии по разрешению конфликтных ситуаций между военнослужащими в многонациональных воинских коллективах, в ходе которого осуждались основные группы причин таких конфликтов, методы их конструктивного разрешения и предотвращения, а также важность последующего анализа ошибок. Поговорили также и о нормах воинского этикета, согласованности и слаженности в коллективе и укреплении морально-психологического состояния личного состава.

В завершении мероприятия военнослужащие прошли анонимный опрос, направленный на определение уровня сплочённости коллективов спортивных рот и команд.

Отметим, что в начале месяца были проведены вечер вопросов и ответов командирования с личным составом и инструктивно-методическое занятие на темы «Методика проведения индивидуальной работы с подчиненными» и «Сплоченный воинский коллектив - основа боевой готовности».

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