13.02.2020 (21:58)

В канун Дня защитника Отечества в ЦДРА пройдет традиционный турнир по бильярду

22 февраля в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится традиционный, 14-й по счету, Открытый турнир по бильярду среди офицеров на Кубок Министерства обороны Российской Федерации, посвященный Дню защитника Отечества.

Турнир с участием офицеров различных видов и родов Вооруженных Сил, а также управлений Минобороны России пройдет в легендарном бильярдном зале ЦДРА. Он проводится с целью популяризации и развития бильярдного спорта и повышения спортивного мастерства.

Турнир на Кубок военного ведомства с каждым годом завоевывает все большую популярность и собирает массу участников, лучшие из которых, пройдя через сито отборочных соревнований в военных округах, родах и видах Вооруженных Сил, встречаются в финале в Москве.

На победу в нынешних соревнованиях претендуют офицеры многих сильных команд. В их числе, прежде всего, представители Военно-Морского Флота, завоевавшие Кубок Минобороны России два последних года подряд. Хорошие игроки и в составе команды Национального центра управления обороной Российской Федерации, также удостаивавшейся главного приза. Обладателем Кубка становилась также офицеры Воздушно-десантных войск.

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