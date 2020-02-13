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13.02.2020 (21:36)

Ракетные комплексы «Тополь» сменили позиции в ходе тактических учений

Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь» Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край), сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Ракетчики в ходе проведения тактических учений отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

На маршрутах движения организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за  радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения дивизии отработали несколько десятков вводных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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