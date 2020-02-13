13.02.2020 (21:13)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН начались учения курсантов выпускных курсов

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН начались учения курсантов выпускных курсов. Сценарий маневров предполагает вывод автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на маршруты боевого патрулирования.

Выпускники академии на практике смогут отработать задачи несения дежурства на полевых позициях в составах боевых расчетов ПГРК «Тополь». Участники маневров отрабатывают вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделений комендантской службы и развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание уделялось вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнению задач в сложной обстановке.

В общей сложности в учениях принимает участие около 500 курсантов.



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