13.02.2020 (21:10)

Участники открытой научно-практической конференции «Знамя Победы – наука!», представили свои проектные работы

Участники открытой научно-практической конференции, организованной Пансионом воспитанниц МО РФ, представили свои проектные работы. Воспитанницы, суворовцы, нахимовцы, кадеты из всех довузовских общеобразовательных организаций Минобороны РФ выступили в 6 секциях: «Голос героической души народа», «И слово – оружие!», «Искусство в деле защиты страны», «Все для фронта, все для Победы!», «Память поколений», «Географическая наука – победе!». Сегодня на суд независимого жюри были представлены итоги увлекательной и серьезной исследовательской работы: экспертам предстояло изучить более 200 научно-исследовательских проектов.

Экспертами научно-практической конференции выступили представители Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, Музея Победы на Поклонной горе, Российского исторического общества, Международной академии наук педагогического образования, известные представители ведущих вузов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Научно-практическая конференция проходит в Пансионе ежегодно со дня его основания, ее девиз – «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно».



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