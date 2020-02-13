13.02.2020 (20:39)

Научно-практическая конференция «Знамя Победы – наука!» стартовала в Пансионе воспитанниц Минобороны России

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации стартовала Открытая научно-практическая конференция «Знамя Победы – наука!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками этого масштабного мероприятия стали воспитанницы, суворовцы, нахимовцы, кадеты из всех довузовских общеобразовательных организаций Минобороны РФ. Ребята приехали из 23 регионов Российской Федерации, чтобы представить результаты проектно-исследовательских работ, темы которых связаны с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Почетными гостями и экспертами конференции стали представители Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, Музея Победы на Поклонной горе, Российского исторического общества, Международной академии наук педагогического образования, известные представители ведущих вузов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Вместе с Открытой научно-практической конференцией в Пансионе воспитанниц Минобороны России стартует междисциплинарный тематический образовательный проект «Войны священные страницы навечно в памяти людской» в рамках Года памяти и славы в России. Главной целью годового тематического проекта является приобщение подрастающего поколения к деятельности, направленной на сохранение исторической памяти, активизация их интереса к изучению истории, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам.



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