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13.02.2020 (20:22)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении ВДВ прошел практический этап конкурса «Армейская стрельба»

В Тульском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск прошел практический этап конкурса «Армейская стрельба».

Основное внимание перед практическим этапом уделялось подготовке оружия к выполнению упражнений стрельб, его проверку и приведение к нормальному бою. На огневом рубеже стрелкового комплекса отрабатывались вопросы  практической стрельбы и выполнению нормативных показателей.

Среди военнослужащих дивизии царил дух соревновательности. Условиями конкурса было предусмотрено выявление самых подготовленных и метких военнослужащих внутри своих подразделений.

Гвардейцы, получившие одинаковое количество баллов, выполняли упражнение повторно для выявления победителя. В дальнейшем самые меткие в своих частях будут представлять команды  на конкурсе внутри соединения.

Соревнования между военнослужащими гвардейского соединения ВДВ по различным  предметам боевой  носят постоянный характер.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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