13.02.2020 (20:03)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил грамоту губернатору Ростовской области Василию Голубеву

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил губернатору Ростовской области Голубеву Василию Юрьевичу грамоту за содействие в проведении оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе встречи в администрации Ростовской области, проводимой между руководящими составами Вооруженных Сил Российской Федерации и Ростовской области в завершении оперативно-мобилизационного сбора (ОМС), замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров вручил губернатору Ростовской области грамоту «За содействие в проведении оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных Сил Российской федерации», от имени начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

На открытии ОМС, которое состоялось 11 февраля 2020 года, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов Российской Федерации при решении оборонительных задач.

«Уверен, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которое пройдет в сентябре в Южном военном округе», – сказал глава военного ведомства.



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