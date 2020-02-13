13.02.2020 (19:56)

Дом Юнармии появился в Новгородской области

В поселке Панковка Новгородской области в дни месячника оборонно-массовой работы открыт первый в регионе Дом Юнармии.

В учреждении будут проходить патриотические мероприятия и молодежные соревнования. Юнармейцы из всех районов области смогут заниматься здесь физической и строевой подготовкой, спортивным ориентированием, совершенствовать стрелковые навыки в электронном тире, преодолевать туристическую полосу препятствий и заниматься скалолазанием.

На торжественной церемонии открытия 105 юношей и девушек пополнили ряды юнармейского движения. Они дали клятву на верность Отечеству, получили нагрудные знаки и личные книжки юнармейца.

Нагрудные знаки юнармейцам вручили руководитель областного ДОСААФ Вячеслав Сенигов, помощник военного комиссара по военно-патриотической работе, член совета регионального отделения ДОСААФ Сергей Пирятинец.

За активное участие в мероприятиях юнармейского движения медалью «За службу Родине с детства» отмечены юнармейцы Карина Асадова, Ярослав Коноплёв, Артём Давтян, Алексей Афанасьев, Даниил Михайлов, Денис Иванов и Тамара Кукушкина. Медаль «За заслуги» вручена Марии Привезеновой.

После церемонии открытия Дома Юнармии и посвящения в ряды юнармейцев новых членов в зрительном зале состоялась премьера песенно-поэтического представления «Звуки жизни», посвященного 75-летию Великой Победы. Юнармейцы и гости услышали стихи фронтовых поэтов, песни и музыкальные композиции, увидели новгородские рекрутские обряды.

Сейчас Новгородское региональное отделение Юнармии насчитывает 2424 воспитанника. Отряды движения действуют во всех районах области. Юнармейцы участвуют в парадах, полевых сборах, вахтах памяти, походах по местам боевой славы, ведут поисковую деятельность под началом крупнейшей в России поисковой организации — поисковой экспедиции «Долина».

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