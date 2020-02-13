13.02.2020 (19:29)

В парке «Патриот» открылась выставка «Стальные соколы в небе Китая»

На днях в экспозиции Музейного комплекса подмосковного парка «Патриот» состоялось открытие выставки «Стальные соколы в небе Китая», подготовленной в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войны и к 70-летию годовщины образования Китайской Народной Республики.

Открыл выставку директор парка «Патриот» Игорь Барсков, отметивший важность подобных акций, мероприятий и проектов. По его словам, важно сохранить память об исторических событиях нашей страны и не позволить фальсифицировать данные.

«Нам удалось собрать уникальные документы, которые стали немыми свидетелями настоящей истории. Теперь они расскажут каждому из вас правдивую историю и представят коллективный образ советских авиаторов, воевавших за свободу и независимость Китая в 1930-е годы против японских оккупантов, особенностях их боевой работы, жизни и быта», — отметил Игорь Александрович.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости, среди них председатель Ассоциации потомков лётчиков-добровольцев, воевавших в Китае (1937-1940 гг.), Наталья Хрюкина, внук погибшего лётчика-истребителя капитана Н. Матвеева Андрей Матвеев, главный специалист Российского государственного военного архива Игорь Нагаев, военно-морской атташе при посольстве КНР в России, капитан 1-го ранга Чжу Вэньбинь, помощник военного атташе при посольстве Китая, полковник Фан Сингуй, представители поисковых отрядов и военнослужащие.

Выставка наглядно демонстрирует преемственность воинских традиций авиаторов Вооружённых Сил Российской Федерации и связь поколений. Сегодня лётчики Воздушно-космических сил России выполняют в Сирии те же задачи, что и их деды более 80 лет назад в небе Китая — останавливают коварного врага на дальних подступах к границам Родины.

В завершении торжественной части для гостей парка «Патриот» выступил ансамбль «Красные флаги», после чего прошел осмотр новой экспозиции и экскурсионная программа по выставке «Победа над милитаристской Японией».

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