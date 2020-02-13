13.02.2020 (19:15)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером
Сегодня состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности, в Идлибской зоне деэскалации.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером
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