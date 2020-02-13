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13.02.2020 (19:15)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером

Сегодня состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности, в Идлибской зоне деэскалации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба
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