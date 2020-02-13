13.02.2020 (18:58)

Более 200 курсантов выполнили первые прыжки с парашютом под Новосибирском

Более 200 курсантов учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом под Новосибирском.

Будущие разведчики совершили десантирование из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Военнослужащим необходимо было приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят в ночное и дневное время и являются не только обязательным, но и самым интересным элементом при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время молодые специалисты учебного центра совершат около 1000 прыжков с парашютом.

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