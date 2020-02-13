Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.02.2020 (18:58)

Более 200 курсантов выполнили первые прыжки с парашютом под Новосибирском

Более 200 курсантов учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом под Новосибирском.

Будущие разведчики совершили десантирование из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Военнослужащим необходимо было приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят в ночное и дневное время и являются не только обязательным, но и самым интересным элементом при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время молодые специалисты учебного центра совершат около 1000 прыжков с парашютом.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Военном институте (инженерно-техническом) ВА МТО стартовала Региональная межвузовская олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище отмечает 80 лет со дня образования
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» и Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова наметили пути сотрудничества
Победителем II Всеармейского чемпионата по шахматам стала команда воспитанниц Пансиона Минобороны России

Метки:
Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false