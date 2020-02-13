13.02.2020 (18:51)

Военнослужащие РЭБ ЦВО на учении под Оренбургом обнаружили «боевиков» по сигналам спутниковых и сотовых телефонов с применением БЛА

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа на учении в Оренбургской области обнаружили лагерь «боевиков» по сигналам спутниковых и сотовых телефонов.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» с комплексами радиоэлектронной борьбы провели разведку и запеленговали сигналы сотовой и спутниковой связи, которые использовал условный противник. Военнослужащие установили количество групп противника и координаты лагеря. Все данные были переданы на командные пункты артиллерийских батарей, которые применив 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» нанесли огневое поражение инфраструктуре лагеря и живой силе условного незаконного формирования.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице