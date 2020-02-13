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13.02.2020 (18:35)

Экипажи вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника.

В ходе учебных мероприятий порядка 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле одиночно и в составе пар, с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных пилотов при выполнении задач по предназначению, а также совершенствованию тактики и способов применения морской авиации.

Пресс-служба Западного военного округа
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