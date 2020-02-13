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13.02.2020 (18:14)

В Доме офицеров Балтийского флота активно работает пункт по сбору сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога Памяти»

В Доме офицеров Балтийского флота открыт и успешно функционирует пункт загрузки фотографий через сайт «Дорога памяти».

Теперь каждый военнослужащий Балтийского флота, члены его семьи, жители Калининграда и области смогут принести туда фотографии или письма своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, для последующей оцифровки и включения в базу мультимедийного музея «Дорога памяти». За время работы данного пункта уже более 300 граждан обратились к специалистам и принесли данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти», помимо Дома офицеров флота в Калининграде, подобный пункт работает в областном военном комиссариате, где специалистами ежедневно проводится сбор писем и фотографий фронтовиков.

С 2019 года по настоящее время в Калининградской области через пункты по сбору сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога Памяти» подготовили и передали для оцифровки уже свыше 15 тысяч личных карточек, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Великая Отечественная война (ВОВ)
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