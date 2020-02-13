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13.02.2020 (17:49)

Специалисты РЭБ Центрального военного округа в ходе учения на Урале подавили мобильные ретрансляторы условного противника

Специалисты бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, отработали подавление мобильных теле- и радиоретрансляторов на учении, завершившемся под Екатеринбургом.

По замыслу практических действий, разведка вскрыла лагерь по подготовке условных боевиков в труднодоступной горно-лесистой местности. Противник использовал теле-и радиоретрансляторы для ведения агитации среди населения окрестных населенных пунктов с целью пополнения своих рядов. Экипажи автоматизированных комплексов «Мурманск» засекли координаты расположения ретрансляторов, после чего нанесли радиоэлектронный удар по объектам противника, расположенным на удалении свыше 2 тыс. км, подавив их работу.

В ходе учения экипажи комплексов РЭБ провели радиоэлектронную разведку района дислокации условного незаконного вооруженного формирования, выявили и подавили несколько десятков целей, имитирующих ударные беспилотных летательные аппараты, самолеты-разведчики и командные пункты противника.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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