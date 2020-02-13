13.02.2020 (17:42)

Мотострелки ЦВО на Урале уничтожили беспилотники в ходе учения

Военнослужащие мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа отразили атаку беспилотников огнем из штатного вооружения бронетранспортеров БТР -82 в движении в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По замыслу учения колонна, совершающая марш, подверглась волнообразному нападению неопознанных ударных дронов с разных сторон. Получив сигнал от передовой походной заставы о второй волне воздушного нападения, командование приняло решение увести колонну с участка открытой местности в лесной массив.

В ходе тактического эпизода механики-водители бронетранспортеров отработали скоростной отрыв в составе колонны, маневрирование, преодоление рвов и оврагов, а наводчики-операторы БТР-82 ведение опережающего беглого огня из 30 миллиметровых автоматических пушек по подлетающим беспилотникам.

В ходе учения военнослужащие отточили навыки действий в нестандартных условиях, экстремальное вождение многотонных бронированных машин и координацию огня по малогабаритным низколетящим целям.

Всего к учению привлекало более 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений связи, обеспечения и более 60 единиц техники.

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