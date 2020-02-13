13.02.2020 (17:35)

В восьми регионах дислокации войск Западного военного округа открылись пункты оцифровки данных участников Великой Отечественной войны

Мобильные пункты оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны открылись в восьми регионах дислокации войск Западного военного округа.

Оснащенные необходимым оборудованием пункты оцифровки работают в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Владимирской, Курской, Калининградской, Псковской областях.

В настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка сведений на участников Великой Отечественной войны. Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы о фронтовиках, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который откроется в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Великой Победы.

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