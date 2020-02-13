13.02.2020 (17:39)

В Центральном военно-морском музее открылась выставка «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками»

На выставке, приуроченной к 200-летию первой Антарктический экспедиции 1819-1821 годов, представлены работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

«Выставка, посвященная научному подвигу русских мореплавателей и ученых Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, дает зрителю возможность окончательно удостовериться в российском приоритете открытия Антарктиды» - сказал директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Открытие выставки «Шестой континент», куратором которой выступил научный сотрудник ЦВММ Александр Странковский, стало очередным итогом работы хранителей фондов музея, специалистов его научно-экспозиционного и других отделов.

Справочно:

4 июля 1819 года из Кронштадта в путь отправились два шлюпа — «Мирный» и «Восток». Суднами командовали лейтенант Михаил Петрович Лазарев и капитан 2-го ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен.

Экспедиция длилась 751 день, шлюпы прошли более 50 000 морских миль. Мореплаватели открыли шестой материк, 29 островов, собрали научные материалы, составили карты. Они положили начало эпохе антарктических исследований.

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