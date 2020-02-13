13.02.2020 (16:51)
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок» поступил в мотострелковое соединение ЦВО в Кузбассе
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок» поступил на вооружение артиллерийского подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.
Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса, обеспечивает контроль результатов стрельбы для корректирования огня и определения местоположения огневых позиций противника на расстоянии до 15 км. Кроме этого, «Аистёнок» способен обнаружить движущиеся наземные цели типа «танк» и контролировать стрельбу артиллерийских орудий калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.
Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.