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13.02.2020 (16:26)

Спецназ ЦВО уничтожил станции космической связи условного противника в ходе учения под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили станции космической связи условного противника в ходе тактико-специального учения в Самарской области.

По замыслу тактических действий, спецназовцы обнаружили в районе населенного пункта крупное скопление сил противника. Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Гранат», проведя воздушную разведку, выявили замаскированные станции космической связи. Снайперы ликвидировали охранение, используя винтовки ВСС «Винторез», а разведывательные группы штурмом атаковали командный пункт, захватили секретные документы и осуществили подрыв станций.

Отход групп спецназа осуществлялся под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр М СпН», оснащенных гранатометами АГС-17 «Пламя», пулеметами «Печенег» и системами постановки завес «Туча-2».

В тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка
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