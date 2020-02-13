13.02.2020 (16:10)

В Военном институте (инженерно-техническом) ВА МТО стартовала Региональная межвузовская олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку

12 февраля в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения стартовала Региональная межвузовская олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку, целью которой является повышение качества подготовки, поддержание мотивации курсантов к совершенствованию своих профессиональных знаний, научных и творческих способностей.

Программа олимпиады включает четыре тура и охватывает три дня - 12-14 февраля. В течение этого времени планируется провести все четыре тура олимпиады и подвести итоги соревнования.

13 февраля, состоялось заседание круглого стола, посвященного современным проблемам лингвистики и методики преподавания иностранных языков. В заседании приняли участие преподаватели Санкт-Петербургского горного университета, Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Пензенского артиллерийского инженерного института, Омского автобронетанкового инженерного института, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Они поделились инновационными подходами в практике реализации иноязычного обучения.

Состав участников включает 23 команды из Санкт-Петербурга, Пензы, Вольска, Серпухова, Костромы, Омска и Твери.

Региональная межвузовская олимпиада является серьезным испытанием как для курсантов, так и для их руководителей. Она направлена на выявление у курсантов письменных и устных иноязычных компетенций.

Участники олимпиады, выполняя представленные в четырех турах задания, смогут проверить свои силы по иностранному языку в рамках обсуждения таких тем, как борьба с международным терроризмом и морским пиратством, взаимодействие для обеспечения коллективной безопасности, гибридные войны, угрозы в киберпространстве, милитаризация космоса.

Организаторы желают всем участникам удачи и везения в нелегком испытании, верят в них и возлагают на них большие надежды.

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