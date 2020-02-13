13.02.2020 (22:10)

В Москве салютный дивизион ЗВО произвёл артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвели праздничный артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.

В 22:00 в небо столицы были выпущены свыше 3 тыс. фейерверочных изделий более 50 видов: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Расчет каждой салютной установки — два человека.

Батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны произвела 24 залпа, осуществив звуковое сопровождение салюта.

Справочно:

Будапештская операция — стратегическая наступательная операция южного крыла советских войск. Проводилась в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах.

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