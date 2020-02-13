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13.02.2020 (15:13)

Экипажи противолодочных самолётов Северного флота отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 7 экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома главной базы Северного флота – Северомроск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Учения , Авиация
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