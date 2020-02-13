13.02.2020 (15:07)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.
В занятии, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, приняли участие около 100 военнослужащих.
Специалисты РХБ защиты поочередно выполняли нормативы как в одиночном порядке, так и в составе отделений по использованию индивидуальных средств защиты. Личный состав отработал нормативы по надеванию противогаза, его применению в случае неисправности и надеванию общевойскового защитного комплекта.
По итогам занятия, которое носило плановый характер, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.
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