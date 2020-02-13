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13.02.2020 (14:58)

Мотострелки ЦВО провели ночной налет на базу условных террористов в ходе учения под Оренбургом

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии на учении в Оренбургской области отработали уничтожение базы незаконного вооруженного формирования в ночное время.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили строящуюся базу боевиков. Было принято решение силами мотострелковых и танковых подразделений осуществить нападение в ночное время суток. Для огневого поражения условного противника использовалось штатное стрелковое оружие, а также гранатометы РПГ-7 и АГС-17.  Поддержку мотострелкам оказали экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Стрельбы выполнялись с использованием средств ночного видения.

Всего в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Мотострелковые войска , Учения
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