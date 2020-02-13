13.02.2020 (14:56)

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны проходит конкурс специалистов психологической службы

В 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) проходит пятый конкурс специалистов психологической службы.

В конкурсе принимают участие как штатные специалисты психологической службы, так и назначенные к выполнению обязанностей должностные лица.

В первом этапе конкурса приняли участие психологи с соединений ПВО, а также с соединения ПРО. Всего участвует более двадцати человек.

В финальном этапе конкурса примут участие призеры, занявшие первые и вторые места, а также специалисты из частей непосредственного подчинения. Финал пройдет 17 февраля 2020 года на базе центра управления объединения.

Этот конкурс предназначен для повышения уровня профессиональной компетентности специалистов-психологов, обобщения и распространения их передового опыта, а также популяризации деятельности психологической службы 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН).

При оценке выполнения заданий конкурса учитываются не только использование положений руководящих документов и применение современных знаний в области военной психологии, но и раскрытие личного положительного опыта работы.

В прошлом году первое место заняла психолог 93-го гвардейского зенитно-ракетного полка 4-й дивизии ПВО, Ситора Андреева. Помимо этого, она стала победителем конкурса по Воздушно-космическим силам, вошла в пятерку лучших специалистов по Вооруженным силам Российской Федерации.

«Каждый работник психологической службы всегда рад общению с коллегами. В рамках конкурса специалисты не только соревнуются, но и перенимают опыт, осваивая новые формы работы», - подчеркивает начальник группы психологической работы (службы) военно-политического отдела армии майор Ирина Шувалова.

Итоги конкурса будут подведены 17 февраля.

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