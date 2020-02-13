13.02.2020 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.

В турнире, который проходил в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота материального обеспечения, второе место – 4 мотострелковая рота, команда 5 мотострелковой роты заняла первое место.

Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую зачётную таблицу.

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