13.02.2020 (14:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.
В турнире, который проходил в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота материального обеспечения, второе место – 4 мотострелковая рота, команда 5 мотострелковой роты заняла первое место.
Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую зачётную таблицу.
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