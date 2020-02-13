13.02.2020 (14:45)

Экипажи истребителей МиГ-31 ЦВО отработали перехват сверхзвуковой цели днем и ночью на Урале

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа в составе боевых пар и выполнили мероприятия по перехвату сверхзвуковых целей днём и ночью.

Летчики выполнили взлёты в составе пары «ведущий-ведомый», отработали элементы сложного пилотажа на скорости до 3 тыс. км/ч: парный взлёт, расхождение из пары, а также обнаружение и условное уничтожение сверхзвуковой цели, которую поочередно выполняли экипажи самолетов МиГ-31.

Кроме того, пилоты отработали маневрирование на высоте около 300 метров, что является одним из сложнейших элементов пилотирования.

Ночные полеты проходили на высоте, близкой к максимальной, летчики выполняли учебно-боевые задачи на 17 тыс. метрах.

В мероприятии было задействовано около 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31, порядка 15 единиц специальной техники, а также весь инженерно-технический и лётный состав истребительного авиационного полка, дислоцированного в Пермском крае.

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