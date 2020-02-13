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13.02.2020 (14:32)

Экипажи боевых вертолетов при поддержке беспилотной авиации спецназа ЮВО в ходе ЛТУ уничтожили замаскированные позиции условного противника

На Кубани в ходе летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35М отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили колонну бронетехники условного противника.

По замыслу учения, в лесном массиве на территории горно-лесистой местности были обнаружены замаскированные командные пункты, военная техника и личный состав условного противника.

На начальном этапе планового учения с помощью беспилотной авиации подразделения спецназа ЮВО была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было подтверждено скопление войск.

Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.

В учебно-боевых задачах было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО и более 100 военнослужащих летного состава и подразделений спецназа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Вертолеты , Южный военный округ
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