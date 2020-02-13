13.02.2020 (14:19)

Специалисты РХБ защиты российской военной базы в Таджикистане в ходе учения «скрыли» горный полигон от авиации условного противника

Со специалистами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Таджикистане проведено тактико-специальное учение по аэрозольной маскировке горного полигона Ляур от авиации условного противника.

По замыслу учения, «противник» проводил воздушную разведку с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратов. Для прикрытия военных объектов, а также военной техники и вооружения, находящегося на полигоне, подразделениям РХБ защиты была поставлена задача в кратчайшие сроки скрыть полигон.

Сплошная аэрозольная завеса площадью более трех гектаров и высотой до 30 метров была создана с помощью термодымовых машин ТДА-3 над огневыми позициями войск, а также складами с ракетно-артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами. Созданное пустое пространство в виде огромного облака позволило оставаться недоступным для средств разведки условного противника свыше трех часов. Качество выполненной маскировки оценили экипажи боевых вертолетов Ми-24 с воздуха.

Также в ходе учения военнослужащие отработали задачи по обнаружению РХБ заражения местности. Выполнили специальную отработку личного состава, вооружения и военной техники.

К учению привлекались более 500 военнослужащих российской военной базы, было задействовано около 50 единиц военной техники и специального оборудования, в том числе вертолеты армейской авиации.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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