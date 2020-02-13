13.02.2020 (14:18)

В Приморском крае стартовал первый этап конкурсов Армейских международных игр-2020

Соревнования «Танковой биатлон» и «Суворовский натиск» одновременно начались в соединениях Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

На первом этапе конкурса АрМИ-2020 проводимых в соединениях армии участвует порядка 300 военнослужащих, привлечено более 40 единиц военной техники.

Мотострелковые и танковые подразделения борются за звание лучших в искусстве вождения техники и точности стрельбы из штатного вооружения на полигоне Сергеевский. Победителей ждет второй этап - он состоится с 24 по 29 февраля.

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