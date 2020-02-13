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13.02.2020 (14:16)

В Таджикистане российские военнослужащие встретились с тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны

В столице Таджикистане военнослужащие 201-й военной базы встретились с тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны.

Командир российского соединения полковник Сергей Горячев от всего личного состава базы поздравил всех присутствующих на мероприятии с приближением великого праздника Дня Победы. Пожелал крепкого здоровья и пригласил принять участие в 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военный историк и председатель группы «Память 201» Гафур Шерматов рассказал о вкладе таджикского народа в победу над фашизмом. Особое внимание в ходе беседы он уделили предприятиям и работникам тыла, трудившимся на благо победы. Юнармейцы из 6-й среднеобразовательной школы   Министерства обороны РФ вручили труженикам тыла цветы, а военный оркестр исполнил марш «Прощание славянки».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Торжественные церемонии , Центральный военный округ , Юнармия , Таджикистан
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