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13.02.2020 (14:12)

Экипажи Су-24М ЮВО уничтожили объекты ПВО условного противника под Волгоградом

В ходе летно-тактического учения (ЛТУ) в Волгоградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили объекты противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Летчики нанесли массированный ракетный удар по целям, имитирующим объекты противовоздушной обороны противника, а также выполнили приемы боевого маневрирования с целью преодоления зон ПВО. Огневое поражение было выполнено двумя эшелонами со средних и больших высот.

За время учения было совершено более 30 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВС , Учения , ВКС
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