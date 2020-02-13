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13.02.2020 (14:08)

В Московской и Ярославской областях свыше 500 инженеров ЗВО вышли на полигоны в рамках подготовки к АрМИ-2020

Свыше 500 военнослужащих инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в Московской и Ярославской областях, в рамках первых отборочных этапов конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр-2020.

На полигонах пройдут соревнования среди инженерно-саперных отделений с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3, инженерной машины разграждения ИМР-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчика БАТ-2 и плавающего транспортера ПТС-2, машины разминирования УР-77.

В ходе конкурса «Безопасный маршрут» военные инженеры выступают в роли отряда обеспечения движения для беспрепятственного продвижения танковых подразделений. На оборудованной трассе протяженностью около 2 километров необходимо обеспечить проход колонны через такие препятствия как участок дистанционно установленного минного поля, противотанковый ров шириной 6 метров, разрушенный участок колонного пути, протяженностью 50 метров и завал из горящих бревен.

 «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо преодолеть один круг трассы где требуется выполнить свою специальную задачу, свойственную данному образцу военной техники.

Всего в отборочном этапе задействовано свыше 120 единиц вооружения и военной техники. Экипажи команд, показавших лучший результат, будут представлять свои подразделения на армейском этапе, который пройдет в марте текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ
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